Captain Tsubasa : Bandai Namco lâche des nouvelles images, encore deux personnages inédits

Leonardo Rusciano (attaquant de l'équipe d'Italie) sera un personnage spécialement créé pour le jeu, au même titre que Cornelius Heine dont nous vous avions parlé dernièrement . Sur le scan ci-dessous, on aperçoit également le gardien de but de la sélection américaine dont on ne devine pas le nom, mais sur lequel on devrait bientôt en apprendre davantage.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions refait surface à travers des nouvelles images fraîchement mises en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour les développeurs de Tamsoft de confirmer la présence de trois joueurs bien connus des fans : Zino Hernandez (gardien et capitaine de la sélection italienne), Ramon Victorino (attaquant et capitaine de l'équipe d'Uruguay), et Robson (défenseur et capitaine de la sélection anglaise).Sauf si notre mémoire nous joue des tours,