Captain Tsubasa : un nouveau personnage créé spécialement pour le jeu, il est allemand

Comme on pouvait s'en douter, Captain Tsubasa : Rise of New Champions ne se contentera pas d'enquiller les personnages de la série. Compte tenu que le développement du jeu se fait sous la supervision de Yôichi Takahashi (le père du manga), ce dernier a eu la bonne idée de créer un protagoniste inédit qui évoluera sous les couleurs de la sélection allemande. Nommé Cornelius Heine (à gauche de l'image), il est milieu de terrain et est présenté comme un partenaire clé de l'incontournable Karl Heinz 'Le Kaiser' Schneider (au milieu de l'image). Dans les buts, l'équipe pourra compter sur Deuter Muller (à droite de l'image) dont la robustesse n'est plus à démontrer.On ignore si Captain Tsubasa : Rise of New Champions bénéficiera d'autres personnages "originaux", mais c'est le genre d'initiative qui devrait faire plaisir aux puristes. On rappelle que la sortie du jeu est prévue pour cette année sur PS4, Nintendo Switch et PC.Source : Gematsu