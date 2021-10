Call of Duty Vanguard : les enjeux de la campagne solo dans un nouveau trailer

Mine de rien, le 5 novembre approche à vitesse grand V et Activision le sait pertinemment. Pas étonnant du coup de voir débouler un nouveau trailer de Call of Duty Vanguard, qui met en avant sa campagne solo. Il est vrai que ça sera l'une des forces du FPS signé Sledgehammer Games puisque le concurrent Battlefield 2042 en sera dénué cette année afin de proposer une expérience multijoueur uniquement. Dans ce nouveau trailer de Call of Duty Vanguard, on nous pose les bases de cette histoire qui va se dérouler en plein coeur de la Seconde Guerre Mondiale, et on nous présente aussi chacun des protagonistes qui vont former la Vanguard. Ces soldats d'élite venus du monde entier (Etats-Unis, Angleterre, Russie) sont des experts et ensemble, il doivent faire chuter le IIIème Reich. Cette campagne nous fera voyager, du front de l'ouest en Normandie, jusqu' en Afrique du Nord, sans oublier les batailles du Pacifiques dans les îles Midway et le front de l'est avec l'affrontement à Stalingrad. Un classique. La sortie de Call of Duty Vanguard est attendue pour le 5 novembre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.