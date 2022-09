Call of Duty Modern Warfare II : les Smashing Pumpkins pour accompagner le trailer multijoueur

Disponible sur le net depuis quelques secondes, la bande-annonce dédiée au multi de Modern Warfare II et à Warzone 2.0 fait avant tout du bien aux oreilles, puisqu'elle est rythmée par Bullet with Butterfly Wings. On ne sait pas trop qui est la personne responsable des bandes-sons des trailers de Call of Duty, mais entre ce morceau de The Smashing Pumpkins et Blue Monday de New Order utilisé l'année dernière pour Cold War, on peut dire qu'elle a bon goût ! Au-delà de ces considérations musicales, les séquences présentées sont surtout l'occasion d'observer en action les principales nouveautés des deux jeux. Dans la première partie, consacrée à Modern Warfare II, on peut ainsi observer pêle-mêle quelques nouvelles maps, des passages sur et sous l'eau (dont on rappelle que l'apparence a été particulièrement soignée pour cet épisode), une extraction de prisonnier relative au mode correspondant, le nouveau mouvement d'esquive plongeante, la possibilité de s'agripper à certains rebords, la charge foreuse permettant de creuser des surfaces pour y balancer une grenade, la caméra tactique à placer dans les décors, et même le fameux leurre gonflable que nous évoquions dans notre preview de juin dernier.







Le trailer enchaîne ensuite sur une section dédiée à Warzone 2.0 et assène d'emblée le message quasi-subliminal suivant : "we have never seen a warzone like this" ("on n'a jamais vu une telle warzone"). On peut y apercevoir un drone explosif, une mine aquatique, plusieurs véhicules (jeeps, hélicoptères, hors-bords…) et différents lieux de la map inédite Al Mazrah. La bande-annonce évoque également, et brièvement, la nouvelle vue à la troisième personne ainsi que Gunsmith 2.0, le tout nouveau système de personnalisation des armes. En moins de trois minutes, c'est donc l'essentiel des atouts multijoueurs et inédits de Modern Warfare II et Warzone 2.0 qui nous sont présentés. Rappelons que le premier sortira le 28 octobre, tandis que le second sera disponible gratuitement à partir du 16 novembre. Sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans les deux cas, puisque les deux jeux partagent le même moteur.