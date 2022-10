Call of Duty Modern Warfare II : François Civil prête sa voix à l'une des persos du jeu

Plus que quelques jours avant la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 et on s'active fort du côté d'Activision pour nous révéler les contours du développement du jeu. Cette fois-ci, c'est du côté du voice acting qu'on va se diriger puisque les voix françaises ont fait appel à l'un des comédiens français les plus en vues en ce moment, à savoir François Civil. Connu pour ses rôles de flic musclé dans Bac Nord, il a aussi brillé dans le doublage plus récemment en prêtant sa voix au personne de Buzz l'Eclair. Pour le FPS pop-corn d'Activision, il incarne Philip Graves, commandant et ancien chef d'équipe des Marines du régiment Raider du MARSOC. Il est le fondateur et l'actuel PDG de la Compagnie de l'Ombre, une entreprise mondiale de gestion des risques, de protection et de services militaires privés, spécialisée dans les capacités militaires, aériennes et maritimes partout dans le monde.Un rôle sur-mesure pour François Civil qui nous explique que pour camper un personnage de sa trempe, il faut trouver une voix plus grave afin de lui donner une certaine stature.La sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 est attendue pour le 28 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.