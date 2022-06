Call of Duty Modern Warfare II : après notre preview, voici les premières images officielles du jeu

Si le reboot de Modern Warfare était incontestablement réussi, sa suite devrait être au moins aussi intéressante, souligne-t-il entre autres. Les nouveautés sont relativement nombreuses, la technologie a clairement progressé, le scénario fêtera le retour de personnages iconiques, et le multi s'annonce plus fourni que jamais."





Si vous ne les avez pas encore vues, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les premières images officielles de Call of Duty Modern Warfare II qu'Activision nous a gentiment fait parvenir. L'occasion de rappeler que le jeu sortira le 28 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC (Steam et Battle.net).







































Rares sont les médias français à avoir eu l'opportunité d'approcher Call of Duty Modern Warfare II en avant-première ; bien évidemment, JEUXACTU en a fait partie. D'ailleurs, depuis hier , les impressions de Fabien sur le solo et le multijoueur sont en ligne, et à l'écouter, les développeurs d'Infinity Ward ont fait de l'excellent travail. "