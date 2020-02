Call of Duty : des nouvelles du film, elles ne sont pas vraiment rassurantes

Scott Silver, le scénariste de Joker) était prêt, mais selon lui, le projet est désormais dans "les limbes".



Sans doute pour atténuer ses propos, Stefano Sollima a également indiqué qu'à Hollywood, il n'était pas inhabituel que les choses mettent du temps à se mettre en place avant que le tournage d'un film débute. Uncharted est sans doute le meilleur exemple à ce jour.

On aurait tendance à l'oublier, mais un film basé sur Call of Duty a été annoncé en 2015 par Activision Blizzard Studios. Si les producteurs avaient promis que le long-métrage sortirait dans les salles obscures en 2019, il faut bien admettre que le projet avance au ralenti ; et les dernières nouvelles données par Stefano Sollima ne sont guère rassurantes. En effet, dans le cadre d'une interview accordée à BadTaste , le réalisateur italien - à qui l'on doit Sicario : La Guerre des Cartels - a confié que le chantier était en stand-by et qu'Activision Blizzard n'en faisait pas une priorité. Pourtant, le bonhomme a confirmé que le script du film (qu'il a écrit avec