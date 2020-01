Call of Duty 2020 : des jetpacks dans le nouvel opus ? La réponse (sèche) de Treyarch

la Guerre du Vietnam et de Corée. Des événements historiques dans lesquels, effectivement, les jetpacks, courses murales et autres exosquelettes n'ont pas du tout leur place. Ça se tient...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette génération de consoles aura vu l'avènement de tout un tas de Call of Duty futuristes au gameplay défiant la gravité. Advanced Warfare, Infinite Warfare, Black Ops III : tous se posent dans un cadre futuriste avancé et proposent des level designs particulièrement verticaux, hauteur laissée à l'abandon par Black Ops 4 et encore plus par Modern Warfare, particulièrement terre à terre.Alors forcément, on se demande à quoi s'en tenir pour l'épisode de cette année, en conception chez Treyarch : bonne nouvelle, David Vonderhaar, gros calibre du studio californien, vient de livrer un tout petit indice... qui pourrait bien en dire long. Ainsi, lorsqu'un internaute lui a demandé sur Twitter si "le Call of Duty 2020 proposera des jetpacks", l'Américain lui a tout simplement répondu par la négative. En majuscules. Avec un point. Un bon gros non bien radical, quoi.L'interprétation est alors libre : les rumeurs parlaient justement d'un reboot de la saga Black Ops, se situant pendant la Guerre Froide et plus précisément dans