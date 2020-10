Call of Duty Black Ops Cold War : voici les configurations PC et un trailer ultra wide

Nvidia vient de dévoiler les configurations PC dont les joueurs vont avoir besoin pour profiter de Call of Duty : Black Ops - Cold War. La surprise, c'est qu'on va avoir droit à une multitude de possibilités. En effet, la firme de Santa Clara ne s'est pas limitée aux traditionnelles configurations minimales et recommandées, mais propose 5 variations différentes. Sans surprise, il va y en avoir pour tout le monde, en fonction de vos prétentions en termes de qualité graphique. Le petit bémol, c'est qu'on remarque que le jeu va nécessiter 175 Go d'espace disque pour installer le solo et le multi, voire 250 Go si vous souhaitez profiter des packs de textures 4K. On espère que les joueurs PS5 et Xbox Series X auront droit à des versions allégées, car à ce rythme, le disque dur des machines next gen sera rapidement saturé. Rappelons que Call of Duty : Black Ops - Cold War sortira le 13 novembre prochain.