Call of Duty Black Ops Cold War : le mode zombie sera dévoilé demain

Comme à chaque sortie d'un Call of Duty de la série Black Ops, le célèbre mode zombie fait son retour. Bien qu'on en sache très peu pour l'instant, Activision semble décidé à faire monter la hype en flèche, et ce, dès demain. L'éditeur nous annonce donc que le studio Treyarch va organiser un stream le 30 septembre à 19h, heure française, afin de montrer au monde les contours du tout nouveau mode zombie. Rappelons que Call of Duty : Black Ops - Cold War débarquera le 13 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.