Call of Duty Black Ops Cold War : grosse fuite, l'histoire et les éditions dévoilées

Alors qu'Activision avait prévu une annonce officielle demain soir par le biais de Call of Duty : Warzone, Call of Duty : Black Ops Cold War vient de fuiter sur internet, via des fichiers issus du free-to-play. Selon les infos de Charlie Intel qui a pu inspecter les fichiers ajoutés à modern Warfare le 24 août, Call of Duty : black Ops Cold War sera en réalité une suite directe à l'optus Black Ops initial sorti en 2010 comme l'explique la description officielle qui a fuité.

Black Ops Cold War plongera les fans dans les profondeurs de la guerre froide, et ses batailles au début des années 80. Rien n'est fidèle aux apparences dans cette campagne solo poignante où les joueurs se retrouveront face à face avec des personnages historiques et des vérités difficiles alors qu'ils livrent des batailles à travers le monde, de Berlin-Est au Vietnam en passant par la Turquie ou encore le QD du KGB. En tant qu'opérateurs d'élite, vous suivrez la piste d'un mystérieux "Perseus" dont la mission est de déstabiliser l'équilibre des puissances, et de changer le cours de l'histoire. Plongez au coeur d'une conspiration sombre avec des personnages iconiques dont Woods, Mason et Hudson, ainsi qu'un casting de nouveaux personnages, afin de stopper un complot qui s'ourdit depuis des décennies.

En plus de la campagne, les joueurs profiteront de l'arsenal d'armes et de l'équipement de Cold War dans la nouvelle génération d'expériences Multijoueur et Zombie. Mieux, les différentes éditions du jeu ont également fuité, et il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Trois versions sont prévues, avec l'édition standard, l'édition cross-gen, et l'édition ultime. Quel que soit votre choix, chacune inclura un accès garanti à la beta en cas de précommande, un pack d'armes "Confrontation", ainsi qu'un accès à l'agent Franck Woods dans Modern Warfare et Warzone.

Néanmoins, la présence d'une édition "cross-gen" pose des questions, car son existence semble indiquer que ceux qui opteront pour l'édition standard ne profiteront pas de la mise à niveau depuis la PS4 à la PS5, ou depuis la Xbox One vers la Xbox Series X. Enfin, la version ultime contiendra le bundle cross-gen ainsi que du contenu bonus pour Black Ops Cold War dont le pack "Land Sea and Air" (3 skins d'agents, 3 skins de véhicules et 3 schémas d'armes) et un Battle Pass (une saison du passe de combat avec 20 niveaux).