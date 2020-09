Call of Duty Black Ops Cold War : du gameplay en RTX lors de la conférence Nvidia

Nvidia avait également invité Activision lors de la conférence GeForce RTX de mardi soir, afin de dévoiler à quoi ressemblera le prochain Call of Duty : Black Ops Cold War grâce à toutes les technologies de la firme de Santa Clara. Comme chez CD Projekt RED, Treyarch a profité à fond des capacités offertes par les dernières cartes graphiques afin d'offrir un rendu visuel absolument hallucinant, avec des éclairages de toute beauté. Rappelons que Call of Duty : Black Ops Cold War arrivera le 13 novembre sur PC, PS4 et Xbox One.