Ça y est, les ventes de la Switch ont dépassé celles de la Wii et c'est insolent !

Dans un mois, la Nintendo Switch fêtera ses 5 ans d'existence et Nintendo a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre de l'année 2021, et ces derniers sont au beau fixe. Avec plus de 103,5 millions d'unités vendues, la console hybride de Nintendo a d'ores et déjà dépassé le record établi par la Wii et ses 101,6 millions d'unités vendues. En détaillant les chiffres, on s'aperçoit que le gros des ventes s'est fait avec la Switch classique qui compte 81,6 millions de copies écoulées, contre 17,8 millions pour la Switch Lite et 4 millions pour la Switch OLED. L'arrivée de ce dernier modèle, avec un écran plus grand et une meilleure qualité d'affichage va permettre à la firme de Kyoto de rallonger la durée de vie de sa machine de 3 bonnes années facile, et ce sans avoir à booster le hardware. C'est dans la philosophie de Nintendo, ne pas forcément courir après la technologie, ce qui est un reproche qu'on fait souvent au constructeur japonais qui propose des jeux technologiquement toujours en retard.







Mais qu'importe, avec un tel succès commercial, comment s'arrêter à ce genre de détails, surtout quand on reste en haut des charts hardware + software tout au long de l'année, avec une insolence telle qu'on se demande comment la concurrence parvient à encaisser ça. C'est la preuve que le marché des consoles dites physiques n'est pas prêt encore à passer au full dématérialisé, chose que Microsoft a commencé d'entreprendre en se focalisation sur son Xbox Game Pass plutôt que de vendre des machines, l'entreprise américaine étant à la traîne par rapport à ses concurrents japonais que sont Sony et Nintendo. La multiplication des rachats de studios et d'éditeurs est la preuve que la bataille se fera au travers de services d'abonnement toujours plus riches en contenus et plus intéressants côté prix, un peu comme le cinéma fait sa transition (non sans mal) vers les plateformes de SVOD. L'un comme l'autre, physique comme dématérialisé, il y aura toujours de la place pour cohabiter.