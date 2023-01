"C'était une performance idiote" : Dave Bautista soulagé d'en avoir fini avec le Drax des Gardiens de la Galaxie

Dans une longue interview accordée au magazine GQ , l'acteur Dave Bautista est revenu sur sa carrière d'acteur, lui qui a été plébiscité par le réalisateur Rian Johnson, bluffé par les talents d'acting de l'ancien catcheur de la WWE. Il faut dire que dans le récent Glass Onion, Dave Bautista surprend par son rôle à contre-courant, chose qui semble convenir à celui qui voudrait qu'on le prenne désormais au sérieux à Hollywood. Parmi les révélations fortes lors de cet entretien avec GQ, nous avons aussi la confirmation que le prochain Les Gardiens de la Galaxie 3 est bel et bien le dernier film du MCU du comédien, visiblement soulagé d'en avoir fini avec le personnage de Drax. S'il mesure la chance d'avoir été choisi pour incarner l'un des super-héros de l'écurie Marvel, il est également soulagé d'en avoir fini avec lui, sans doute pour la direction prise par Kevin Feige d'en faire un clown, loin du personnage bad-ass que l'on connaît dans les comic-books.

Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l'adore. Mais c'est un soulagement que ça soit fini. Ce n'était pas toujours agréable. C'était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage était oppressant. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage - c'est une performance idiote, et je veux faire des trucs plus dramatiques.







Ce n'est pas la première fois que Dave Bautista se plaint du ton employé pour le personnage de Drax, et on se rappelle des échanges de tweets qu'il avait eu début 2021 avec le réalisateur James Gunn, où il expliquait qu'il voulait en finir avec le personnage. Evidemment, si cela sonne comme une mort assurée pour Drax dans Les Gardiens de la Galaxie 3, il n'est pas interdit que James Gunn ait décidé de mettre le personnage à la retraite plutôt que de le tuer. Toutefois, Dave Bautista se rappelle qu'en décrochant le rôle de Drax il y a plus de 10 ans, Marvel lui avait permis de propulser sa carrière à un niveau qu'il n'imaginait même pas...

l se souvient être dans sa voiture direction la salle de gym quand il a découvert qu'il avait obtenu le poste. "J'ai dû m'arrêter parce que je pleurais si fort", dit-il, avant d'ajouter : "Je me suis retourné et je suis entré dans ma maison en tremblant pour dire à ma femme que j'avais obtenu le rôle, et nous étions tous les deux là à devenir fous."

Avec Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est la fin d'une ère qui s'achève pour cette équipe de super-héros. Non seulement parce que James Gunn est parti chez la concurrence redessiner l'avenir de DCU, mais aussi parce que de nombreux acteurs souhaitent en finir avec leur personnage. Il n'est donc pas impossible que d'autres super-héros ne continuent plus l'aventure des Gardiens avec cet épisode. Réponse au mois de mai 2023.