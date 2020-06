Bloodborne : un remaster en approche sur PS5 et PC ? La grosse rumeur du jour

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q — SlothBorne (@CaseyExplosion) 4 juin 2020

La frontière entre les exclusivités Sony et le PC est de plus en plus ténue. En effet, Heavy Rain, Detroit : Become Human et Beyond : Two Souls sont disponibles sur l'Epic Games Store depuis l'année dernière, tandis que Death Stranding débarquera le 14 juillet prochain, sans oublier Horizon : Zero Dawn attendu pour cet été. Bref, tout ça pour dire que le streamer Sloth Mom croit savoir qu'une autre exclu est sur le point d'emprunter le même chemin : Bloodborne.D'après le bonhomme (qui s'appuie sur une source qu'il qualifie d'ultra fiable), l'annonce aurait dû être faite hier lors de l'événement de Sony Interactive Entertainment ( repoussé à une date ultérieure ), en plus d'une officialisation sur PS5. Mieux, il confirme qu'il ne s'agira pas d'un simple portage mais bel et bien d'une version remasterisée. "Le dernier détail que j'ajouterais, c'est que ce n'est pas From Software qui est en charge de ce portage, souligne-t-il. Mais concernant le studio qui s'en occupe, je lui fais entièrement confiance compte tenu des autres jeux qu'il a déjà portés."Inutile de vous dire que tous les regards sont tournés vers Bluepoint Games, à qui l'on doit déjà le magnifique remake de Shadow of the Colossus. De son côté, l'insider Wario64 a mis son petit grain de sel en indiquant : "Vous pouvez jouer à Bloodborne sur votre PC grâce au PlayStation Now...ou attendre un peu plus longtemps." Naturellement, on vous conseille de prendre tout ça avec les pincettes de rigueur, mais il faut bien admettre que (re)découvrir Yharnam en bénéficiant d'améliorations techniques, ça ne se refuse pas.