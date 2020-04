Bloodborne : le jeu atteint les 60fps sur PS4 Pro grâce à un mod

Bien que Bloodborne ait séduit les joueurs et la presse par ses multiples qualités, le jeu s'est aussi attiré pas mal de critiques sur le plan technique. Même sur PS4 Pro, le titre de From Software ne semble pas tirer profit des capacités de la console. Voilà pourquoi l'Australien Lance McDonald s'est penché sur un mod grâce auquel Bloodborne atteint enfin les 60fps sur la machine. Sur Twitter, le moddeur explique que pour atteindre ce niveau de fluidité, il a dû diminuer la résolution (de 1080p à 720p) tout en activant le mode "Boost".



Malheureusement, il y a peu de chance que ce mod soit disponible de manière officielle sur la console de Sony Interactive Entertainment. Pour le moment, il va donc falloir se contenter des 30fps instables.

Ah, I did it! Bloodborne running with a 60fps frame cap (no v-sync so lots of screen tearing) with proper frame timing and game logic timing. This is running on a base PS4 pro, will try to get an actual FPS counter to display tomorrow and test on PS4 Pro with boost mode. pic.twitter.com/V6uxQ4bT9k