Black Panther Wakanda Forever : des disques durs Seagate collector T'Challa, Shuri et Okoye

Toujours à l'affût quand il s'agit de nous proposer des produits collector, Seagate nous annonce l'arrivée de 3 nouveaux disques durs à l'occasion de la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Comme toujours avec Seagate, il s'agit de produits sous licence officielle, avec un soin apporté à la sérigraphie, comme l'attestent les images. Trois modèles sont proposées, à commencer par celui rendant hommage à T'Challa et à l'acteur Chadwick Boseman, décédé à l'été 2020. Il y a aussi un modèle pour Shuri, la nouvelle Black Panther, et Okoya, qui va prendre du galon dans Wakanda Forever. Chacun de ces disques durs proposent des LED RVB personnalisables, avec un coloris dédié pour chaque personnage : magenta en l'honneur de Black Panther, cyan pour illustrer le style

novateur de la princesse Shuri et jaune pour représenter la force surhumaine de la guerrière Okoye. Ces disques Seafate Black Panther ont une capacité de stockage de 2To et sont compatibles PC, Max, PlayStation et Xbox. Ils sont alimentés par bus USB et équipés d'une connectique USB 3.2 de 1e génération pour offrir une compatibilité universelle et des vitesses de transfert élevées Chaque disque sera proposé au prix de 155,99 €.