BioShock The Collection : la version Switch exhibe son contenu dans un trailer pétillant

Trilogie vénérée (et à juste titre), la saga BioShock se prépare doucement mais sûrement pour un quatrième épisode d'ores et déjà confirmé par 2K Games. Autant dire que pour le moment, il s'agit d'un projet lointain et l'éditeur a donc tout le temps qu'il souhaite pour rependre la marque à droite et à gauche, comme sur Switch, par exemple.La console hybride de Nintendo accueillera donc les trois titres iconiques de la franchise ainsi que tous leurs DLC : honnêtement, il y a de quoi se régaler pendant des dizaines et des dizaines d'heures et non content de le savoir, 2K Games diffuse alors un trailer présentatif de tout le contenu prévu à la vente. Une bande-annonce flashy, plutôt surprenante, très loin de l'ambiance des titres mais qui assure néanmoins ses fonctions : rendez-vous donc le 29 mai et attention, il faudra faire de l'espace sur votre carte SD