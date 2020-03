Bioshock The Collection arrive lui aussi sur Switch, la date de sortie annoncée

Le

BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite : The Complete Edition

les extensions "

" et "

Taiwan Entertainment Software Rating Information ne s'était donc pas trompé : Bioshock The Collection sortira bien sur Nintendo Switch. La nouvelle a été confirmée cet après-midi durant le Direct Mini, avec une date de sortie fixée au 29 mai prochain. On rappelle que la compilation contiendra(à l'intérieur duquel se trouventClash in the CloudsBurial at Sea