BioShock The Collection : la compilation bientôt disponible sur Switch ?

Le Taiwan Entertainment Software Rating Information vient de classifier BioShock : The Collection sur Nintendo Switch, au même titre que BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite : The Complete Edition. On rappelle que ce dernier, sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2014, comprend le jeu principal ainsi que les extensions "Clash in the Clouds" et "Burial at Sea". Aucune date de sortie n'est mentionnée bien évidemment, mais comme dirait l'autre, il n'y a jamais de fumée sans feu.On profite de l'occasion pour rappeler que le prochain BioShock est actuellement en développement chez Cloud Chamber.Source : Video Games Chronicle