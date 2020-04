Switch : de gros téléchargements sur les versions physiques de Bioshock, Borderlands et XCOM 2

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui n'ont pas augmenté le stockage de leur Switch, puisqu'on apprend que les prochains jeux de chez 2K vont avoir besoin de téléchargements, même si vous optez pour la version physique. Prévus pour arriver le 29 mai prochain, Bioshock : the Collection, XCOM 2 : Collection et Borderlands : Legendary Collection vont donc tous vous demander de sacrifier une part plus ou moins grande du stockage de votre machine afin d'héberger les données qui ne rentraient pas sur la cartouche.

Le plus gros consommateur d'espace sera Borderlands, puisque la cartouche ne contiendra en réalité que Borderlands GOTY, et d'ailleurs, même ce dernier vous demandera de charger 6.6 Go de données supplémentaires. Pour installer Borderlands 2 et Borderlands : The Pre-Sequel, il faudra prévoir pas moins de 35 Go d'espace (soit plus que la dotation initiale de la console). Oui, ça fait plutôt mal. XCOM 2 : Collection est un peu moins pire, même si il est lui aussi vendu sur une cartouche de 8 Go. Dans les faits, la version physique ne contiendra que les deux premières missions, le reste devant être téléchargé. Selon l'éditeur, le total ne devrait pas occuper plus de 24 Go sur votre machine.

Enfin, sachez que Bioshock : Collection a pour sa part eu droit à une cartouche de 16 Go, ce qui veut dire qu'il sera jouable en l'état, même si les contenus end game et les add-ons devront être téléchargés. Bref, quoi qu'il en soit, si un de ces titres vous fait envie, il va falloir vous diriger vers les cartes microSD afin de booster la capacité de votre console.