XCOM 2 Collection : une vidéo nous explique tout ce qu'il faut savoir sur la version Switch du jeu

Dévoilé lors du Nintendo Direct du mois dernier, XCOM 2 Collection va donc faire son arrivée sur la Switch très prochainement, et pour les joueurs qui n'ont jamais entendu parler de la série, Firaxis nous dévoile cette vidéo. En moins de 3 minutes, le studio de Sparks nous explique tout ce qu'il faut savoir sur le scénario de la série XCOM, et sur les différences entre le premier et le second opus. Rappelons que XCOM 2 : Collection arrivera le 29 mai prochain sur Switch, et que comme Borlderlands : Legendary Collection et Bioshock : The Collection, les jeux ne seront pas disponibles en intégralité sur la carte-mémoire de la version physique, ce qui impliquera de gros téléchargements.