XCOM 2 : le jeu s'offre une semaine gratuite sur PC et consoles

Si vous avez toujours rêvé de libérer la Terre du joug Alien, il y a de bonnes nouvelles pour vous. 2K vient de rendre le jeu XCOM 2 gratuit pour la semaine, et on vous explique ci-dessous comment en profiter. Jusqu'au 30 avril inclus, les joueurs PC et Xbox vont donc pouvoir profiter du jeu tactique de Firaxis en allant simplement le télécharger sur Steam ou le XBL. Comme toujours, si jamais vous craquez sur le titre, votre sauvegarde pourra être récupérée, tandis qu'une importante promotion (-75% à 12.49€) vous incitera à mettre la main à la poche.

Cette offre coincide bien sûr avec la sortie de XCOM : Chimera Squad qui est disponible depuis hier. Ce nouveau titre (disponible à 9.99€ sur Steam) est la suite directe des événements de XCOM 2, et vous pouvez d'ailleurs en apprendre plus sur le jeu en jetant un oeil au test de la rédaction situé à cette adresse.