Test Biomutant : voici toutes les notes dans le monde, ce n'est pas folichon

JEUXACTU : 15/20

Gaming Bible : 9/10

Multiplayer.it : 7,5/10

God is a Geek : 7/10

Jeuxvideo.com : 15/20

Game Informer : 6,5/10

DualShockers : 6,5/10

GameSpot : 6/10

Jeuxvideo.com : 15/20

IGN : 6/10

Twinfinite : 3/5

PCMag : 3/5

Games Radar + : 3/5

ComicBook.com : 3/5

PCGamesN : 5/10

VGC : 2/5

Metro GameCentral : 4/10

Gamer.no : 4/10

Push Square : 4/10

CG Magazine : 40/100





Après de longues années de développement, Biomutant est enfin sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One il y a quelques jours. Un open-world aux fortes composantes d'action et RPG où les animaux ont remplacé les hommes dans un univers post-apo :Si, dans nos colonnes, il a reçu la note de 15/20 , la réception est parfois un peu plus mitigée chez nos confrères français et internationaux :- note comprenant l'ensemble des critiques sur les trois plateformes - dont en voici une grosse sélection. Un jeu avec "de belles idées, mais pas toujours bien fignolées", vous dit-on.