BIOMUTANT : les versions PS5 et Xbox Series dévoilent du gameplay boosté en 4K 60fps

Sorti sur PC, PS4 et Xbox One en mai 2021, BIOMUTANT va comme beaucoup de jeux faire la bascule sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series. Cette information, on l'a depuis un moment, mais aujourd'hui, THQ Nordic souhaite en remettre une couche en dévoilant deux nouvelles vidéo de son jeu dans chacune des deux versions, partagées respectivement sur les chaîne YouTube de PlayStation et de Xbox. L'idée avec ça, c'est de mettre en lumière les nouvelles caractéristiques du jeu, désormais capable de s'afficher en 4K et 60fps. Un jeu plus fin dans sa résolution et un frame-rate plus fluide oui, sauf que chaque version de ces vidéos ne sont disponibles qu'en 1080p. Un peu ballot tout de même. La sortie de BIOMUTANT sur PS5 et Xbox Series est calée au 6 septembre 2022, soit demain.