Biomutant : un nouveau gros trailer pour expliquer l'univers, la customisation et l'évolution

Après des années de développement et d'attente, Biomutant s'apprête à débarquer sur PC, PS4 et Xbox One. C'est la dernière ligne droite pour la communication autour du jeu, puisqu'il sera mis en vente à partir du 25 mai prochain. Cela dit, THQ Nordic a une nouvelle grosse vidéo à nous partager, intitulé "Explanation Trailer", qui a pour but de nous expliquer ce qu'est Biomutant, ses références, ses inspirations et comment son univers fonctionne. C'est donc à l'aide de Stefan Ljungqvist, Art & Creative Director sur le jeu que nous allons en connaître un peu plus sur ce jeu ambitieux. Ce dernier n'hésite pas à parler de Zelda Breath of the Wild en termes de comparaison, mais précise que son jeu possède aussi sa propre personnalité. On y voit d'ailleurs l'outil de création et d'évolution de son personnage, le concept autour de l'Arbre de Vie et de l'univers de manière générale. On vous laisse avec la vidéo.