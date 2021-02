BIOMUTANT : votre PC est-il suffisamment puissant pour le faire tourner ? Voici les configs

La dernière fois que Biomutant s'était illustrée, c'était il y a 3 semaines déjà et c'était pour nous révéler sa date de sortie, mais aussi le contenu (et le prix) de ses différentes éditions collectors. Aujourd'hui, le jeu développé par Experiment 101 revient pour nous révéler les configurations requises pour faire tourner le jeu sur PC. Une question que bon nombre de joueuses et de joueurs se posent, puisque le jeu arrive au terme de son développement, et qu'il s'agira d'un Action-RPG avec des environnements ouverts. Soyez rassurés, vous n'aurez pas besoin de faire un tour dans la rue Montgallet pour mettre à jour votre matos, puisqu'en termes de techniques, Biomutant se montre plutôt bien optimisé, avec seulement 8Go de Ram en minimum, 16Go en recommandé et une carte graphique qui n'excède pas une GTX 1660Ti ou une Radeon RX 590. Propre. La sortie de Biomutant est attendue pour le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.

Configuration minimum

Windows 7/8.1/10 64 bits

CPU AMD FX-8350 ou Intel Core i5-4690K

RAM : 8 Go

GPU : GeForce GTX 960 ou Radeon R9 380 (4 Go de VRAM)

25 Go de stockage



Configuration recommandée