BIOMUTANT : les chiffres de ventes révélés, le jeu s'est très bien vendu malgré les notes moyennes

Malgré des feedbacks très moyens lors de sa sortie en mai 2021, Biomutant est un jeu qui s'est plutôt bien vendu. Plus d'un million d'exemplaires écoulés en seulement trois mois d'exploitation, c'est une très belle performance, d'autant qu'on pensait que le mauvais bouche-à-oreille allait réduire les chances du jeu de cartonner. C'est le groupe Embracer qui a révélé ces chiffres lors d'un entretien avec nos confrères d'Eurogamer, qui précisent d'ailleurs que le jeu est rentable aujourd'hui. En effet, Embracer a expliqué que l'ensemble des coûts de production, le marketing et même le rachat du studio ont d'ores et déjà été remboursés . Quand bien même certaines personnes trouveront ces chiffres assez faibles, au niveau de Biomutant, les performances sont équivalentes aux attentes. Comme quoi...