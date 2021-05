Test Biomutant : de belles idées, mais pas toujours bien fignolées

Le Test

De manière assez habituelle, la cinématique pré-calculée qui a servi à promouvoir Biomutant ces dernières semaines (celle où le héros affronte un bon gros monstre et finit par trancher son arme en deux) est affichée en introduction de l'aventure. Mais le jeu a la bonne idée de la recréer ensuite à l'identique en temps réel et de manière interactive durant la phase de didacticiel. Voilà un bon moyen d'assurer une transition en douceur entre les graphismes fantasmés et l'affichage concret. Cette sympathique entrée en matière est doublée d'une phase de création de personnage complète et bien fichue. On peut choisir parmi plusieurs espèces animales fictives (qui semblent toutes tenir du rongeur) et plusieurs classes (franc-tireur, commando, psionik, saboteur, sentinelle), tout en personnalisant nos couleurs secondaires et primaires, ainsi que le motif de notre fourrure.







Mais le plus plaisant provient de la mutation génétique, qui nous permet de faire varier nos statistiques de force, agilité, vitalité, charisme et intelligence sur un cercle. Ce procédé est plus intuitif qu'une simple répartition de chiffres, et s'accompagne en plus d'une modification en temps réel de la taille et de la corpulence de notre héros en fonction de la position du curseur. Tout cela augure du meilleur, surtout que l'univers ne manque pas de charme. Certes, il s'agit d'une classique histoire post-apocalyptique où les humains ont ruiné la nature à force de pollution chimique et nucléaire. Mais Biomutant rebondit de manière intelligente et efficace sur ces prémisses habituels pour nous proposer un monde peuplé d'animaux mutants et anthropomorphiques. Voir des pseudos-rongeurs se battre à coup d'épées et de flingues, ou uriner sur des panneaux indicateurs pour débloquer des points de voyage rapide, ça le fait ! Et ça le fait d'autant plus que la direction artistique s'avère plutôt séduisante. Vive et colorée, elle retranscrit avec brio un monde autrefois urbain et désormais envahi par la végétation. La présence de zones contaminées, irradiées, asphyxiantes ou polaires offre également de jolis panoramas. Nous avons également apprécié l'effet d'onomatopées qui s'affichent à l'écran lors des combats, à la manière d'une bande dessinée. Si jamais ces ka-boum, slam, blaf, pof, krosh et autres whoomf vous agacent, sachez qu'il est possible de les désactiver dans les options.





DES CLIP, CRAP, DES BANG, DES VLOP ET DES ZIP





Le scénario s'avère relativement classique puisqu'il nous demande de sauver un arbre de vie qui dépérit et de vaincre quatre gros boss. Mais le vocabulaire employé sort, lui, de l'ordinaire. Ainsi, il va falloir se servir d'un Mekton, d'un Octopod, d'un Chioval et d'un Glop-ski pour venir à bout d'un Gigapouf, d'un Tortipouf, d'un Lapipouf et d'un Porkipouf ! Périclavardeurs, réflexitron, mokagloub, goulgoul-raoul, parkatchou, morks, grongeurs, puttlepops, salinades, chanvrecrêpes, pépindomptés, boustikoko, scouipes et bien d'autres encore sont également de la partie. Certains de ces termes sont rigolos et bien trouvés, tandis que d'autres s'avère trop abscons et entraînent une certaine confusion. Au final, nous sommes prêts à parier que certains joueurs apprécieront ce langage fictif tandis que d'autres s'en trouveront agacés. La narration sort également des sentiers battus puisqu'elle se fait de manière totalement indirecte. Comprenez par là qu'un narrateur commente vos actions et "raconte" les dialogues (façon "il dit qu'il est content de vous voir"). Au départ, ce procédé nous a charmé par son originalité et par la qualité de la voix française, dont les intonations sonnent parfaitement justes. Mais à la longue, tout cela tourne vite à la fausse bonne idée. Cette façon de faire alourdit le déroulement des dialogues, complique leur compréhension, et s'avère même régulièrement incohérente. Parfois le narrateur introduit sa "traduction" par un "il dit que" et d'autres fois il commence sa phrase directement par "dit que", le nom du personnage concerné étant affiché à l'écran mais non prononcé. On sent tout de même que cela part d'une bonne volonté de la part des développeurs, même si la sauce ne prend pas. Le studio n'a également pas ménagé ses efforts en ce qui concerne le gameplay, particulièrement riche.







Les combats mêlent corps-à-corps, armes à distance, pouvoirs magiques, esquive, parade, saut, double saut, combos généraux, combos selon les armes et bien d'autres subtilités encore. A la manière d'un Fable ou d'un Black & White, le jeu nous propose également un score d'aura en fonction de nos choix. Pencher du côté lumineux ou ténébreux, qui sont représentés comme il se doit par un ange et un diablotin, donne alors accès à certaines aptitudes et en bloque d'autres. Tout un pan "butin et artisanat" est également présent, grâce auquel on peut améliorer et créer différentes armes et pièces d'équipement. Biomutant nous propose également un automate à améliorer, ce dernier prenant la forme d'une sauterelles électronique multi-fonction, des avants-postes à capturer, des tribus à rallier, des petits casse-têtes à résoudre, des montures mécaniques et animales, et tout un système de "wung-fu", qui mixe arts martiaux et maîtrises d'armes. Attaques spéciales, traits, compétences, mutations et autres résistances se débloquent à coups de points d'améliorations, biopoints et autres points psi.







UN MENU TROP RICHE