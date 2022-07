Biomutant : le jeu arrive sur PS5 et Xbox Series, du 4K natif et du 60fps au programme

Cela fait déjà plus d'un an que Biomutant est sorti sur PC, PS4 et Xbox One, pour un résultat sympathique mais malheureusement pas transcendant compte-tenu de son potentiel et des promesses faites par les développeurs. Mais le studio Experiment 101 et THQ Nordic n'ont pas encore dit leur dernier mot, puisque le jeu va bénéficier d'un second coup de projecteur avec son adaptation sur PS5 et Xbox Series. Le contenu restera le même, mais l'expérience sera upgradée avec la possibilité d'afficher le jeu en 4K et de profiter du 60 images par seconde. Que les possesseurs du jeu se rassurent, une mise à jour totalement gratuite vous permettra de profiter de ces améliorations techniques. En revanche, il va falloir attendre le 6 septembre prochain, c'est sa date de sortie sur les nouvelles consoles de salon. Un noueau trailer a été publié à cette occasion.