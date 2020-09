Beyond Good & Evil 2 : le jeu sera montré en 2021, un nouveau studio en renfort

Aujourd'hui est un jour un peu spécial pour l'industrie gaming puisque Michel Ancel, illustre créateur de Rayman et de Beyond Good & Evil, a annoncé sa fin de carrière dans le jeu vidéo . Ubisoft en profite donc pour donner des nouvelles du développement de Beyond Good & Evil 2 et rassurer la communauté : bien que son directeur ne soit désormais plus aux commandes, il n'y a pas à s'inquiéter puisque les équipes de conception sont déjà autonomes depuis des semaines. Actuellement, les équipes de Montpellier cherchent même à grossir leurs rangs et annoncent la venue d'Ubisoft Paris en renfort.Au passage, la société confirme que Beyond Good & Evil 2 montrera de sa superbe, et beaucoup plus concrètement, en 2021. La dernière fois que nous avions entendu parler du jeu, ce fut lors du Space Monkey Report #6, en octobre 2019. Il sera bientôt temps pour le soft de donner des nouvelles... et l'on a particulièrement hâte d'en savoir plus.Toujours aucune date de sortie à se mettre sous la dent, ni même de plateformes même s'il y a fort à parier que le jeu débarquera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.