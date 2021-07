Beyond Good & Evil 2 : on n'est pas prêt de le voir, le développement semble patiner à nouveau

Dire de Beyond Good & Evil 2 qu'il fait partie des plus belles arlésiennes du jeu vidéo est un doux euphémisme. Une suite attendue depuis 2003 et dont le développement chaotique ne cesse de gangréner la production. Après des ébauches ici et là, avec des trailers en CGI, c'est finalement à l'E3 2017 que le titre a été dévoilé de manière officielle, avec une toute nouvelle direction et de nouvelles ambitions. Ubisoft, et plus particulièrement la team de Michel Ancel, travaille activement sur le jeu, mais cela fait maintenant plus d'un an que Beyond Good & Evil 2 n'a pas refait parler de lui, précisément depuis le départ un brin précipité de Michel Ancel, en plein marasme Ubisoft. Si Yes Guillemot, le PDG de la firme, a rassuré les joueurs en octobre 2020, précisant que le développement suivait son cours, le bilan financier sur le premier trimestre fiscal 2021-2022 a permis à Ubisoft de prendre la parole pour tenter de rassurer les investisseurs. On apprend alors que le développement progresse, mais qu'il est désormais trop tôt pour parler du jeu à ce stade de la production. Des propos qui n'ont guère rassuré les joueurs, imaginant que le départ de Michel Ancel a compliqué les choses. Le développement est clairement en train de patiner et on espère que les ambitions premières du jeu n'ont pas été revues à la baisse, compte-tenu des promesses colossales vendues il y a quelques années.