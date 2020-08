Beyond Good & Evil : le jeu va avoir droit à un film grâce à Netflix

Les adaptations d'univers vidéoludique en films et en séries sont particulièrement populaires en ce moment. Après le succès de The Witcher sur Netflix, l'entreprise vient de confirmer un film autour de Beyond Good & Evil. D'après les informations de nos confrères de The Hollywood Reporter, ce long-métrage sera réalisé avec un subtil mélange de live-action et d'animation, afin de plonger les spectateurs dans l'univers des pirates de l'espace. Pour mener à bien le projet, la plateforme s'appuie sur Rob Letterman, plus connu pour avoir réalisé et dirigé la production du film Detective Pikachu.

Rappelons qu'Ubisoft travaille actuellement au développement de Beyond Good & Evil 2 (qui est en réalité une prequelle), mais que les multiples retards font qu'aucune date de sortie n'est pour l'instant annoncée. Il se pourrait même que le jeu devienne, par la force des choses, un titre exclusif aux machines de nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, le film devrait pour sa part couvrir les événements du jeu de 2003, ce qui permettra aux novices de découvrir l'univers de Jade et Pey'j.