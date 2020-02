Beyond Good & Evil 2 : selon Ubisoft, le jeu ne sortira pas cette année

Les fans de Beyond Good & Evil, qui attendent la sortie du second épisode, vont devoir encore patienter un bon moment si l'on en croit les dires d'Ubisoft. En effet, au cours d'une session de questions-réponses en présence du président Yves Guillemot, ce dernier a répondu à l'un des investisseurs que Beyond Good & Evil 2 "ne fera pas partie des cinq jeux" prévus pour l'année fiscale 2020-2021.

On rappelle qu'Ubisoft a promis cinq productions AAA entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 ; Gods & Monsters, Rainbow Six : Quarantine et Watch Dogs : Legion devraient vraisemblablement débarquer durant cette période. Et si l'on ignore quels seront les deux autres jeux, selon Jason Schreier, il pourrait s'agir du prochain Assassin's Creed ainsi que du prochain Far Cry. Ce n'est que de la pure spéculation, évidemment

A noter que trois des AAA seront commercialisés entre septembre et décembre 2020, tandis que les deux autres arriveront entre janvier et mars 2021. Ceci nous fait donc penser que l'on ne verra pas Beyond Good & Evil 2 avant le 1er avril 2021, au moins. Pareil pour le jeu de pirates Skull & Bones dont l'annonce remonte à l'E3 2017.