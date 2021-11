Beyond Good & Evil 2 : "l'annulation du jeu ne serait qu'une question de temps" d'après un insider

Beyond Good & Evil 2 est visiblement un projet maudit. Après avoir été annoncé en 2008, le jeu a sombré dans les méandres de l'oubli jusqu'en 2014 lorsque Michel Ancel teasait sur les réseaux sociaux une photo du nouveau look de Jade. Deux ans plus, en 2016, le game designer français et Ubisoft officialisaient la pré-production du jeu. Il aura fallu attendre l'E3 2017 pour voir la nouvelle direction prise par cette suite ultra ambitieuse. Un jeu qui avait pour objectif de nous faire visiter plusieurs planètes d'un système solaire, chaque astre étant un open world organisé, un peu de la même manière que No Man's Sky. Seulement voilà, depuis le départ inattendu et précipité de Michel Ancel en octobre 2020, le développement semble pâtiner. Sans capitaine à la barre, le projet ne sait plus vraiment où aller et à en croire les propos tenus par

Beyond Good & Evil 2 se fait appeler le "Skull & Bones 2.0", un autre jeu dont le développement semble lui aussi chaotique.





Beyond Good & Evil 2 - The game is suffering a development crisis from a lack of creative direction since the title went into development, which was worsened by Michael Ancel's departure from the studio in September 2020. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 12 novembre 2021





Beyond Good & Evil 2 est confronté à la nouvelle directive prise par Ubisoft, qui souhaite homogénéiser ses productions, avec cette envie de se diriger vers les jeux services. L'idée est en effet de péréniser l'existence de chaque titre avec du contenu post-launch évolutif. S'il faut prendre ces informations avec les pincettes de rigueur, il est vrai que le silence autour de Beyond Good & Evil 2 a de quoi inquiéter les joueurs, surtout après autant de temps d'attente alors que la résurrection a été annoncé il y a déjà 5 années. On peut se garder un espoir minime, puisque Ubisoft Montpellier recherchait un

Arlésienne parmi les arlésiennes,Tom Henderson, journaliste chez VGC et IGN, il semblerait même que la production serait sur le point d'être arrêtée. L'insider va même plus loin en précisant que l'abandon du jeu va être annoncé dans peu de temps, et qu'il ne s'agit qu'une question de temps. En interne, chez Ubisoft,Toujours selon Tom Henserson,Community Developer histoire de prendre en mains la communication autour du jeu et d'un autre titre non annoncé.