Beyond Good & Evil 2 : le jeu n'est pas mort, il sera même présenté à la Paris Games Week un jour

Melinda Davan-Soulas,

Si Skull & Bones est considéré comme une arlésienne du jeu vidéo, il est un autre jeu du catalogue Ubisoft qui se fait attendre depuis bien plus longtemps. Ce titre-là, c'est Beyond Good & Evil 2 que beaucoup appellent un projet maudit. Il faut dire que le jeu a été annoncé pour la première fois en 2008 avant d'être rebooté en interne à plusieurs reprises et revenir à l'E3 2017 sous la forme d'un No Man's Sky like que personne n'a pourtant demandé. Depuis, c'est la Bérézina, le développement se poursuivant avec beaucoup de difficultés et sans doute des soucis internes. Le départ de Michel Ancel en 2020 a également ralenti la production, mais il semblerait que le projet ne soit pas mort, mais bel et bien debout. Dans une interview accordée à nos confrères de Tech&Co dans l'émission Multijoueurs deXavier Poix, nouveau directeur des studios français d’Ubisoft se veut rassurant sur le projet et le dit haut et fort : le jeu verra bien le jour !

Que devient Beyond Good & Evil 2 ? Beaucoup de choses. C’est probablement le jeu le plus ambitieux sur lequel on a eu à travailler en France. C’est à la fois une ambition technologique, un vrai challenge, un défi technologique, mais également un défi de taille de jeu. Les équipes travaillent vraiment dur sur le jeu aujourd’hui, mais je peux en dire plus.



Xavier Pois assure que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Ubisoft ne relance la communication autour du jeu et qu'un jour, Beyond Good & Evil 2 sera présent à la Paris Games Week. C'est toujours Ubisoft Montpellier qui est aux commandes du projet qui est passé de la suite du jeu d'action-aventure à la Zelda pour prendre la forme d'un space-opera où l'on incarnera une équipe de pirate de l'espace, prêt à conquérir de nombreuses planètes, à mi-chemin entre No Man's Sky et Starfield. Pourquoi un tel revirement de situation ? C'est une question à poser aux équipes de développement.