Battlefield 2042 : absence du solo, nouveautés et détails sur le multi, on l'a vu en avant-première

Ne l'appelez plus Battlefield 6 mais Battlefield 2042 ! Le prochain opus de la célèbre franchise signée EA et DICE commence enfin à se révéler. Si pour le moment la communication du jeu s'articule essentiellement autour d'une ou deux bande-annonces, nous avons tout de même eu droit à une présentation presse en bonne et due forme, en compagnie virtuelle de cinq développeurs. Présenté comme "la nouvelle génération de Battlefield", Battlefield 2042 prend place dans un futur relativement proche et nous propose une expérience centrée sur la guerre moderne (les anglophones parleront donc ici de "modern warfare", suivez notre regard…). Ce contexte "futuriste mais pas trop" nous permettra de contrôler tout un tas de nouveaux véhicules, armes et gadgets, parmi lesquels figureront des chars, des hélicoptères et des avions, mais également une wingsuit et même, si l'on en croit le trailer, des tuk-tuks modernes et des robots canins. Afin de justifier les affrontements, le studio suédois a dégainé quasiment tout l'arsenal apocalyptique.







Le scénario évoque pêle-mêle crash économique, émeutes mondiales, pénuries alimentaires, problèmes énergétiques, manque d'eau potable et crise des réfugiés. Ce dernier point est le plus important puisqu'il aboutit à la création de forces armées dépourvues de patrie. Anciens fermiers, ingénieurs, soldats ou simples civils, certains de ces "No-Pats" décident de rejoindre les Etats-Unis, tandis que d'autres choisissent de faire alliance avec la Russie, ces deux super-puissances constituant les deux camps jouables. Malgré ce laïus scénaristique, Battlefield 2042 fera curieusement l'impasse sur toute campagne solo, ce qui risque de chagriner certains joueurs. En guise de compensation, il sera possible de profiter de plusieurs modes de jeu en compagnie de bots dirigés par l'intelligence artificielle. Mais le vrai lot de consolation provient peut-être du nombre maximum de joueurs, qui a été poussé à 128 ! Voilà qui nous promet des batailles encore plus dantesques et des maps toujours plus grandes. A noter toutefois que cette caractéristique sera réservée aux version PC, PS5 et Xbox Series X/S. La PS4 et la Xbox one devront se contenter de parties à 64, la taille des maps étant alors réduite en proportion.







Dépourvu de campagne solo, Battlefield 2042 proposera en revanche trois "expériences multi" différentes, chacune d'entre elles regroupant plusieurs modes de jeu. L'un de ces trois segments majeurs est encore totalement inconnu, puisque son nom et son concept ne seront révélés que le 22 juillet prochain, lors de l'événement EA Play Live. On en sait également très peu sur le segment "Hazard Zone" puisque les seules informations lâchées par les développeurs à son sujet sont les suivantes : l'expérience sera orientée vers le jeu en escouades, et il ne s'agira pas d'un Battle Royale. C'est donc sur la partie "All-Out Warfare" que nous avons le plus d'infos à vous fournir. Cette section regroupe notamment deux modes bien connus des joueurs de Battlefield : Conquest et Breakthrough. Le premier demande de capturer un maximum d'objectifs tandis que le second oppose des attaquants et des défenseurs, les premiers devant faire avancer au maximum une ligne de front. Au lancement du jeu, ces deux modes mettront à profit sept maps totalement nouvelles et tellement étendues qu'elles seront désormais divisées en différents secteurs. Chacun de ces secteurs devra être conquis en capturant l'ensemble des objectifs qu'il abrite.







La map Breakaway située en Antarctique sera par exemple divisées en plusieurs zones de combats distinctes (outlook, dépôt de ressources, plateforme pétrolière, port…). Il faut dire que la bête mesure tout de même 5,9 km² et s'avère être la plus grande de Battlefield 2042... et donc de toute la franchise. Hourglass est une autre map gigantesque, dont l'ambiance nous rappelle immanquablement Spec Ops : The Line. Situés dans la ville de Doha (Qatar), les décors représentent une ville moderne à moitié engloutie par le sable. Bénéficiant d'un design plus tranché, Renewal nous emmènera en plein désert égyptien, à proximité d'un centre de haute technologie agricole. Une moitié de la map sera donc luxuriante tandis que l'autre demeurera sablonneuse. La map Orbital devrait également être très intéressante, puisqu'elle prendra place à Kourou, en Guyane française, et s'articulera autour d'un lancement de fusée susceptible de réussir ou d'échouer, ce qui devrait avoir différents conséquences.







Quant aux autres maps, qui s'intitulent Kaleidoscope, Manifest et Discarded, elles nous feront voyager respectivement en Corée du Sud, à Singapour et en Inde. Naturellement, toutes ces maps reprendront le concept de "Levolution" introduit dans Battlefield 4. Météo dynamique et dangers environnementaux sont donc susceptibles de détruire certains environnements, et même de changer sensiblement la nature du terrain. On imagine par exemple qu'un tir de fusée raté sur la map Orbital pourrait vitrifier une partie du sol. Ce qui est certain, c'est que Battlefield 2042 mettra particulièrement l'accent sur les tornades et les tempêtes de sable, les deux phénomènes étant capables de se déplacer et de faire voler des débris potentiellement mortels. De manière plus anecdotique, les joueurs pourront également influencer sur le design des maps en fermant des portes, en levant des ponts, ou encore en bougeant des containers à l'aide d'une grue.