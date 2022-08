Batgirl : tourné et terminé, le film est annulé par Warner Bros, il ne sortira jamais

Voilà une décision qui fait couler beaucoup d'encre. Depuis plusieurs heures maintenant, le monde du cinéma est en ébullition, et pour cause, selon plusieurs médias américains, Warner Bros aurait pris la décision d'annuler la sortie du film Batgirl, pourtant tourné et prêt à sortir sur la plateforme HBO Max. La raison derrière ce coup de tête ? Des projections tests jugées catastrophiques et qui pourraient écorner davantage l'image de DC Comics, qui essaie de se trouver une nouvelle identité au cinéma. C'est d'autant plus regrettable que le film était en production depuis plus de deux ans, qu'il a nécessité 70 millions d'investissement et qu'il aurait permis à la chanteuse Leslie Grace de débuter sa carrière d'actrice sur les chapeaux de roue. Pire encore, dans le film, Michael Keaton devait reprendre son rôle de Batman, aux côtés de Brandan Fraser, lui aussi en attente d'un retour à Hollywood par la grande porte. Réalisé par le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life et Miss Marvel), Batgirl était pourtant terminé depuis le mois de mars dernier et le film était actuellement en postproduction pour une sortie en fin d'année 2022. Autant vous dire que ça doit chauffer du côté des artistes...









Cette décision drastique serait selon Variety et The Wrap un changement de stratégie du groupe Warner qui est d'ailleurs en pleine restructuration interne après le rachat par le groupe Discovery au printemps dernier. Avec le succès de Joker (1.074 milliard de dollars au box office) et The Batman (770 millions de dollars au box office), l'idée est de réserver les films de DC Comics au cinéma avec une production à grande échelle, ce qui ne correspond pas à Batgirl, qui avait le budget d'une petite série. Batgirl n'est d'ailleurs pas le seul film à être victime de ce changement drastique de mentalité, le film d'animation Scoob ! Holiday Haunt (dont le budget est estimé à 40 millions de dollars) a lui aussi été mis au placard. Ce n'est plus le ménage de printemps, mais celui de l'été pour Warner Bros...