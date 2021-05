Back 4 Blood : un trailer consacré au système de cartes, pas de pay-to-win

, leur permettant par exemple d'optimiser leur équipement ou de recharger leurs armes alors qu'ils affrontent les hordes d'ennemis. A noter que les cartes ne seront pas disponibles à la vente, bien que certaines d'entre elles seront incluses dans des DLC payants. Turtle Rock Studios prend le temps de souligner qu'il n'y aura pas de pay-to-win, et que des cartes supplémentaires seront proposées à tout le monde après la sortie du jeu.



Enfin, les développeurs ajoutent que ceux qui n'auront pas envie de créer leur propre deck pourront passer par une sélection de cartes prédéfinie. La sortie de Back 4 Blood est fixée au 12 octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS4, PS5 et Xbox One.





Warner Bros. Interactive Entertainment nous a gentiment fait parvenir un tout nouveau trailer de Back 4 Blood. D'une durée de quasiment quatre minutes, il revient sur le fameux système de cartes dont nous ont déjà parlé les développeurs de Turtle Rock Studios. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, on rappelle qu'une IA adaptative - appelée le Directeur de jeu - analysera les actions, la santé et les choix des joueurs pour, ensuite, modifier les conditions environnementales, ajouter des obstacles, et libérer des mutations d'Infestés spéciales via les Cartes de Corruption.Bien évidemment, les joueurs auront la possibilité d'utiliser des cartes spécifiques destinées à contrer le Directeur de jeu