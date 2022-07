Avengers The Kang Dynasty : c'est Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, qui va le mettre en scène

Annoncés lors de la Comic-Con 2022 de San Diego, les deux prochains Avengers, sous-titrés "The Kang Dynasty" et "Secret Wars" ont fait beaucoup parler d'eux. Non seulement, ils sortent à seulement six mois d'intervalle en 2025 (l'un en mai, l'autre en novembre), mais en plus, ils sont là pour clôturer une Phase 6 qui reste encore bien mystérieuse. Si Kevin Feige s'est abstenu de révéler quoique ce soit autour de ces deux projets importants, assez rapidement, des noms ont circulé. Certains y voyaient le retour des frères Russo, eux qui ont réalisé 4 films majeurs du MCU, à savoir Captain America 2 : Le Soldat de l'Hiver, Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Il faut dire que lors de la promo de The Gray Man, leur nouveau film pour Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans en tête d'affiche, les frangins Russo n'ont pas hésité à partager leur envie de réaliser un Secret Wars pour le MCU. De quoi nourrir les espoirs des fans du Marvel Cinematic Universe qui rêvaient déjà à une nouvelle collaboration entre Marvel et les Russo Brothers.Kevin Feige a très rapidement débunké les rumeurs dans la foulée, expliquant que s'il cherche à retravailler avec les réalisateurs de Infinity War et de Endgame, ils ne sont nullement impliqués dans les prochains Avengers de 2025. Et pour cause, The Hollywood Reporter vient de révéler en exclusivité que c'est Destin Daniel Cretton, à qui l'on doit déjà le très réussi Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui a hérité du projet colossal. Avec un box office à 432 millions de dollars, Shang-Chi fut un joli succès, surtout qu'il fut le premier film Marvel à revenir à un format "cinema exclusive" juste après la fin de la pandémie. Cretton est d'ailleurs bien installé dans la famille Marvel et il a fort à faire, puisqu'il travaille actuellement sur Wonder Man, une série pour laquelle il produit et réalisera quelques épisodes, Andrew Guest en tant que scénariste. Il a aussi été officialisé que c'est lui également qui se chargera de réaliser Shang-Chi 2, dont la sortie arrivera sans doute avant Avengers The Kang Destiny, sans doute parmi les films de la Phase 6 qui n'ont pas encore été dévoilés. Petit rappel d'ailleurs : Destin Daniel Cretton cherche à avoir Jackie Chan au casting de Shang-Chi 2 pour un rôle majeur, sans doute celui de l'antagoniste. Le premier ayant été chorégraphié par Brad Allan, l'un de ses protégés décédé l'été dernier, ça serait un bel hommage. On en parlait d'ailleurs en vidéo il y a six mois...