Marvel's Avengers : Spider-Man aura droit à des costumes inédits, que des classiques pour le moment

Quelques jours après nous avoir révélé le premier triler concernant le DLC "Spider-Man", Square Enix et Crystal Dynamics donnent un peu plus de biscuit autour de l'Homme-Araignée. Lors d'un stream organisé par les développeurs, nous avons appris que plusieurs costumes seront disponibles au lancement du jeu. Pour le moment, six ont été révélés mais le studio promet d'autres tenues supplémentaires d'ici à la sortie du 30 novembre 2021. Contrairement au titre d'Insomniac Games, Crystal Dynamics joue la sécurité en proposant des tenues déjà existantes dans les comics, comme celles qu'on a pu voir dans l'arc Secret Wars, les versionks Mar 1 et Mark 2 et le costume Spider-Man Noir. Enfin, sachez qu'une tenue plus civile est aussi prévu, puisque Peter Parker sera habillé dans sa tenue de travail avec juste son masque sur le nez. On n'attend plus que le gameplay maintenant...