Avatar 2 : on sait quand et comment sera diffusée la 1ère bande-annonce du film, encore un peu de patience

Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Plus concrètement, juste avant la projection du film, les spectateurs présents dans la salle auront le plaisir de découvrir le trailer d'Avatar : The Way of Water. Une façon de faire originale, sachant que bien évidemment, la bande-annonce sera mise en ligne plus tard sur la Toile.





C’est désormais officiel, la première bande-annonce de AVATAR 2 LA VOIE DE L’EAU sera projetée dès le mercredi 4 mai lors du film Dr Strange 2 in the Multiverse of Madness. pic.twitter.com/JhMlIOEFm6 — Maxime CHAO (@MaximeChao) 28 avril 2022



Considéré comme le film le plus attendu de 2022, Avatar : The Way of Water devrait faire office de prouesse technique à l'instar de son prédécesseur, les équipes ayant notamment eu recours à la performance capture sous l'eau. Mais James Cameron ne s'est pas contenté de ça, puisqu'il a également confié que les acteurs ont donné de leur personne pour que leurs émotions soient le plus crédibles possible. Ainsi, ils ont vécu quelques jours en pleine forêt tropicale pour s'imprégner de l'environnement. Bref, rien n'a été laissé au hasard.



Pour mémoire, Avatar : The Way of Water sortira le 14 décembre 2022.

En rachetant la Fox contre un chèque de 71,3 milliards de dollars - annoncée en 2017, l'opération a été finalisée en 2019 - Disney a bien évidemment mis la main sur tout un tas de franchises telles qu'Alien, Kingsman, X-Men, Independence Day, Deadpool ou encore La Planète des singes. Mais celle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est Avatar. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que nous connaissons enfin le titre définitif du film, à savoir Avatar : The Way of Water. La deuxième raison, c'est que nous savons quand et comment la première bande-annonce du film de James Cameron sera diffusée.En effet, lors du CinemaCon qui se déroule actuellement à Las Vegas, il a été annoncé qu'elle serait dévoilée le 4 mai prochain en même temps que la sortie de