Avatar 2 : James Cameron clashe les trolls qui vont critiquer la durée de son film, il est en colère

Attendu pour le 14 décembre 2022, Avatar 2 La Voie de l'Eau est déjà promis à un gros succès. Il faut dire que le premier épisode, sorti en 2009, n'est rien de moins que le plus grand succès du cinéma avec un box office mondial qui cumule à 2,847 milliards de dollars. Mais le premier Avatar était aussi connu pour sa grande durée de 2h42 (2h58 dans sa version longue), le temps nécessaire pour raconter son histoire entre les Humains et le peuple des Na'vi. Depuis 2009, la tendance à rallonger les films s'est considérablement démocratisée, les cinéastes n'hésitant plus à flirter avec les 3h comme ce fut le cas avec les récents Dune, The Batman et Elvis. Qu'en sera-t-il pour sa suite Avatar 2 ? James Cameron s'est exprimé à ce sujet dans une interview accordée au magazin américain Empire , qui a eu l'exclusivité des nouvelles images du film, et des infos plus que croustillantes de la part de son réalisateur. Ce dernier s'agace déjà sur les commentaires qu'il va entendre sur les réseaux sociaux sur la durée de son film, parce que certains l'auront jugé trop long ; au point même d'anticiper ces mauvaises réactions.

Je ne veux pas qu'on vienne se plaindre de la durée (de mon ilm, ndlr) quand les gens sont capables de s'asseoir et de regarder la télévision pendant huit heures d'affilée. Je peux déjà anticiper cette partie de la critique qui dira "l'horrible film de 3 heures..." Lachez-moi la grappe ! J'ai vu mes enfants regarder cinq épisodes d'affilée, des épisodes qui durent 1h chacun. Voici le grand changement de paradigme social qui doit se produire : ce n'est pas grave de se lever et d'aller pisser.

Grâce à son coup de gueule, James Avatar avoue à demi-mot que la durée de son Avatar 2 devrait donc avoisiner les 3h, ce qui nous laisse penser qu'une version longue pourrait rallonger encore plus son film. Il est vrai cependant qu'aujourd'hui, les gens sont bien plus habitués à regarder des films de plus en plus longs, sans que cela n'affecte les chiffres au box office.