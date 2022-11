Atomic Heart : un nouveau trailer en 4K épileptique, il y a la date de sortie aussi

qui comprend le jeu, un Steelbook, un poster en métal ainsi que l’artbook officiel créé par les développeurs. On profite de l'occasion pour rappeler que dans Atomic Heart, le joueur devra répondre à une soudaine rébellion des machines contre les êtres humains. Dans la peau du Major P-3, il s'agira d'utiliser tout l'arsenal à notre disposition pour découper une armée de robots contrôlés par l'I.A. Comme le rappelle le trailer, l'action sera totalement débridée, et il s'agira surtout d'adapter son style de combat aux techniques employées par les adversaires ; tout ça à travers une réalisation de premier ordre.





C'est donc à partir du 21 février 2023 qu'Atomic Heart sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC. L'information provient d'un communiqué officiel de Focus Entertainment qui précise que les précommandes sont désormais ouvertes. Plus concrètement, le FPS du studio russe Mundfish se déclinera en trois éditions : Standard (le jeu de base) à 59,99€, Gold Edition (l’Atomic Pass en plus du jeu) à 89,99€, et Premium Edition (le contenu de la Gold Edition, plus un artbook numérique exclusif et des éléments cosmétiques supplémentaires) à 99,99€. Et pour ceux qui se poseraient la question, l'Atomic Pass comprend quatre DLC permettant d'accéder à des nouvelles zones et laboratoires, à de nouvelles armes, à des nouveaux ennemis, ou encore à des boss encore plus redoutables.Ce n'est pas tout, puisque le Focus Store s'est gardé l'exclusivité de la Limited Edition Bundle (99,99€)