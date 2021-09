Astérix & Obélix Baffez-les Tous : une édition ultra collector avec 3 jeux et une figurine en résine dorée !

On le sait depuis cet été, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! sera commercialisé avec plusieurs éditions collectors. Microïds a d'ores et déjà communiqué dessus, mais nous fait savoir aujourd'hui qu'une version ultra collector est également prévu sur PS4 et Nintendo Switch. Quelle différence avec les autres, vous allez nous demander ? Pas mal de choses en vérité, à commencer par une nouvelle figurine d'Astérix et Obélix en résine couleur or de 13.5 cm du plus bel effet. Mais ce n'est pas tout, on s'aperçoit qu'on va aussi pouvoir bénéficier d'un set de cartes en métal, d'une pièce de monnaie flanqué de la tête de Jules César, d'un poster, de cartes postales, de sous-verres, d'autocollants, d'artworks imprimés sur du bon carton, d'une lampe à hologramme LED, et enfin d'un boîtier reprenant la forme d'un bouclier de légionnaire romain. Mieux, Microïds fait savoir qu'il intègrera les trois jeux Astérix de la licence XXL, à savoir Astérix : XXL Romastered, XXL2 Remastered et XXL3 : Le Menhir de Cristal ! Le tout sera vendu 149,99€ et c'est réalisé par Stricked Limited, une filiale de Limited Run. En vrai, c'est cadeau !





