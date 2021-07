Astérix & Obélix Baffez-les Tous : une édition collector avec une figurine de 27 cm

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !, l'éditeur français nous fait savoir que son jeu bénéficiera de deux éditions spéciales. La première, intitulée "

En attendant que Microïds nous révèle à nouveau des images et un nouveau trailer pourEdition Limitée" permettra de repartir avec des goodies en plus du jeu. Un porte-clefs, duex planches de stickers et du contenu exclusif in-game, voilà ce qui est annoncé. Mais pour les collectionneurs en herbe que nous sommes, on se dirigera plutôt du côté de l'édition collector, qui comporte une figurine de 27 cm, sans doute en PVC si l'on se fie à l'image fournie par Microïds. On espère malgré tout que la qualité sera au rendez-vous, et on se chargera de faire un bel unboxing pour vous détailler le contenu. Rendez-vous à l'automne pour le déballage en bonne et due forme.



Edition Limitée

- Un porte-clés

- Deux planches de stickers

- Un contenu exclusif révélé prochainement











Edition Collector

- Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !

- Une figurine Astérix de 27 cm

- Un porte-clés

- Deux planches de stickers

- Un contenu exclusif révélé prochainement