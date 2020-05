Assassin’s Creed Valhalla : Ubisoft ne craint pas la comparaison avec GOD OF WAR, Cory Barlog répond

En optant pour les Vikings et la mythologie nordique, Ubisoft savait certainement qu’Assassin’s Creed Valhalla allait être comparé à GOD OF WAR. Il faut dire que le chef-d’œuvre de Santa Monica Studio a marqué les esprits sur PS4 ; d’ailleurs, il fut désigné GOTY 2018 lors des Game Awards au nez et à la barbe de Red Dead Redemption 2. Si l’on en croit Darby McDevitt, les équipes d’Ubisoft Montréal sont sereins sur le sujet.



« GOD OF WAR est un excellent jeu, a assuré le directeur narratif d’Ubisoft Montréal lors d'une interview accordée à nos confrères de GameSpot. J’y ai joué, il est vraiment fantastique. Je dirais que nous ne sommes pas réellement inquiets, parce que la plupart des jeux, lorsqu’ils s’attaquent à ce thème, appuient sur l’aspect mythologique ; c’est ce qui prime. Dans GOD OF WAR, vous pouvez affronter Baldur, rencontrer tous ces personnages, et voyager dans des environnements fantastiques. »



Il poursuit : « Finalement, très peu de jeux évoquent les Vikings sous un angle historique. Je pense que souvent, la priorité est de vous amener directement vers des éléments clés de la mythologie nordique. Or, ce que nous souhaitons, c’est que vous ayez l’impression de vivre l’âge sombre de l’Angleterre, c’est de vous donner l’occasion d’explorer les ruines laissées entre 400 et 500 plus tôt par les Romains et le reste des tribus britanniques, c’est que vous croisiez les païens Saxons avant même qu’ils ne se convertissent au christianisme. »





Par ailleurs, Darby McDevitt a souligné que contrairement à Assassin’s Creed Odyssey – où l’on pouvait combattre des créatures comme la Méduse et le Minotaure, ou apercevoir des divinités telles que Hadès et Poséidon – Valhalla ferait moins dans le folklore. « Nous avons créé cet immense univers où vous pouvez explorer, piller, attaquer, rencontrer des gens, a-t-il souligné. Mais vous le ferez en tant qu’être humain qui doit parcourir de longues distances à cheval, et non en volant [sur une créature, ndlr] ou autre. »



Sans doute pour rassurer Ubisoft Montréal – et lui enlever toute forme de pression – Cory Barlog (le réalisateur de GOD OF WAR) a tweeté que le studio canadien ne devait absolument pas s’inquiéter. « Les mythes existent depuis toujours et se perpétueront au fil des époques, ce qui permettra aux créateurs de s'en inspirer éternellement – à condition qu’ils soient prêts à sacrifier un œil pour obtenir le savoir absolu, a-t-il affirmé, en faisant bien évidemment référence à la légende d’Odin. Je suis très impatient de jouer à Assassin’s Creed Valhalla. »



On rappelle que la sortie du jeu est programmée pour la fin de l’année sur Xbox One X, Xbox Series X, PS4, PS5, PC et Stadia, et qu'une première séquence de gameplay sera dévoilée lors de l'Inside Xbox du 7 mai.