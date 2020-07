Assassin's Creed Valhalla : les développeurs détaillent le système de combat, 25 types d'ennemis différents

Darby McDevitt, le directeur narratif d'Assassin's Creed Valhalla. Ce dernier a notamment été interrogé sur le système de combat du jeu qui se veut particulièrement viscéral. "Notre but a été de reproduire ce côté crasse des Vikings, nous avons donc fait en sorte que les combats soient viscéraux et ne manquent pas d'impact, a-t-il expliqué. Les Vikings pouvaient être brutaux mais également polyvalents, un aspect que l'on retrouve dans la grande variété d'armes, dans le fait que l'on puisse manier deux lames à la fois, et dans les différents styles disponibles.""Eivor devra faire face à de nombreux ennemis différents, a par ailleurs souligné Darby McDevitt. Assassin's Creed Valhalla comprend non seulement 25 types d'adversaires, mais aussi un système grâce auquel les joueurs peuvent exploiter les faiblesses des ennemis et exécuter des finish moves. Chaque type d'ennemi combat à sa manière. Par exemple, certains se coordonneront pour lâcher des attaques spéciales, tandis que d'autres n'hésiteront pas à utiliser des objets. D'autres encore seront capables de s'adapter aux techniques du joueurs. Il arrivera même que les gardes dévoilent leur personnalité pendant les combats. Certains resteront à distance car ils seront intimidés par Eivor, alors que d'autres seront nettement plus déterminés et feront tout pour l'abattre, quitte à encaisser des dégâts."Des précisions pour le moins intéressantes, et qui prouvent que les développeurs d'Ubisoft Montréal ont essayé de ne pas copier-coller le système de combat d'Origins et d'Odyssey. On rappelle que la sortie du jeu est fixée au 17 novembre prochain sur Xbox One, PS4, PC (Epic Games Store et Stadia), et à une date encore inconnue sur PS5 et Xbox Series X. Enfin, n'oubliez pas que nous avons eu l'occasion de jouer à Assassin's Creed Valhalla pendant trois heures, comme en témoignent nos impressions écrites et notre preview vidéo