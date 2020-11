Assassin's Creed Valhalla : le jeu est un carton, le plus gros lancement de l'histoire de la série

Assassin’s Creed Valhalla a écoulé plus d’exemplaires en première semaine de vente que n’importe quel autre jeu Assassin’s Creed sur la même période, peut-on lire. Assassin’s Creed Valhalla réalise également le plus gros lancement sur PC jamais effectué par Ubisoft, soutenu notamment par des ventes records sur l’Ubisoft Store."Pas de chiffres de ventes à se mettre sous la dent malheureusement, mais quelques statistiques quand même. "À ce jour dans Assassin’s Creed Valhalla, les joueurs ont déjà parcouru plus de 4 millions de km, construit plus de 55 millions de bâtiments dans leur colonie, remporté plus de 3,5 millions de parties de dés Orlog ou encore gagné 1,8 millions de jeux à boire", nous indique-t-on. On rappelle que le jeu est sorti le 10 novembre dernier sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PC, Xbox One, Amazon Luna et Stadia, et qu'il débarquera ce jeudi 19 novembre sur PS5.Notre test d'Assassin's Creed Valhalla est bien sûr disponible, sachant que la version vidéo est juste en-dessous.