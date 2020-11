Assassin's Creed Valhalla : le mode "Photo" sera disponible dès la sortie du jeu

We're excited to confirm that the beloved #ACPhotoMode returns with Assassin's Creed Valhalla at launch!



You can expect ongoing enhancements and added features throughout its lifetime. pic.twitter.com/W6JKmO3r49 — Assassin's Creed (@assassinscreed) 5 novembre 2020

Fonctionnalité devenue incontournable au fil des années, le mode "Photo" sera disponible dès le lancement d'Assassin's Creed Valhalla. C'est Ubisoft qui l'annonce fièrement sur Twitter, en prenant le temps d'énumérer quelques-unes des options qui seront présentes. Ainsi, on s'aperçoit que les joueurs auront la main sur la profondeur de champ, l'exposition, le contraste, la température, la teinte, la saturation, le bruit, le vignetage, le flou lumineux, et le brouillard.Sur l'un des clichés, on remarque qu'à l'aide du stick gauche, l'utilisateur pourra également déplacer la mise au point, sans oublier le zoom (LT / RT), le basculement de la caméra (LB / RB), la rotation de l'objectif (stick droit), l'affichage des grilles (X), ou encore l'orbite (pression continue sur le stick gauche + inclinaison du stick droit). Bref, du grand classique qui va permettre à la communauté de se faire plaisir.On rappelle que la sortie d'Assassin's Creed Valhalla est fixée au 10 novembre prochain sur Xbox One, Stadia, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS4, et pas avant le 19 novembre sur PS5.